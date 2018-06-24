Malatya'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen seçmenler, 1974 sandıkta oy kullanmaya başladı.
555 bin 349 seçmenin bulunduğu Malatya'da, oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Oy kullanmak için sandığa giden vatandaşlar, kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren tercihlerini yaptıkları zarfları şeffaf sandığa attı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.
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