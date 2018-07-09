Malatya'da cinayet

Malatya'da bir kişi sokakta silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinin Çöşnük Mahallesi'nde yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan Tut'a (35) ait olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Tut'un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

