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Malatya'da cinayet ve yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 01:20 | Son Güncelleme

Yeşilyurt ilçesinde tüfekle eşi ve kayınbiraderine ateş ettikten sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı - Vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan kardeşi ise hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi'nde bir çocuk babası Hakan F. ile eşi Kübra F. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan F, eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kayınbiraderi M.G'yi ise yaraladı.

Yaralı M.G, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kübra F'nin cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olaydan sonra kaçan Hakan F, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla yakalandı.

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cinayet Malatya

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