Malatya’da çocuklar için psikolojik konferans

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferansa katıldı.

Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferans, bir otelde yapıldı.

Konferansa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz mesleğe yabancı değiliz. Bizim zamanımızda rehber öğretmenlerimiz çok azdı. Ben 90’larda çalıştım. 2000’li yıllarda da müfettiş olarak çalışıyordum. Şuna dikkat etmemiz lazım. Temel hedefimiz insan. İyi insan, iyi vatandaş, ailesiyle, kendisi ve çocuklarıyla vatanına, milletine, bayrağına, yurduna sağlıklı bireyler olarak yetiştirmemiz gerekir. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Değişik parametreler insanı farklı yönlerden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde burada bir liseye gittik. Liseleri zaman zaman ziyaret ediyoruz. Toplumda da şöyle bir algı var. Özgürlük, bağımsız düşünme veya sivil itaatsizlik gibi kavramlar içi boş olan kavramlar, dolu olmayan kavramlarla insanın aldatıldığını görüyoruz. Bazen insanlarımızda böyle bir algı problemimiz var. Kibar, naif, iyi olmak gibi, bazen karşıdakinin yerine kendimizi koymamız gibi sorumluluklarımız var. Birde zülfi yare dokununca insanlar bazı şeylerin farkına varıyor” diye konuştu.