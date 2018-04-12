HABER

Malatya’da çocuklar için psikolojik konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferansa katıldı.Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferans, bir otelde yapıldı.Konferansa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Malatya’da çocuklar için psikolojik konferans

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferansa katıldı.
Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Zor Çocuklarda Bütüncül Psikolojik Danışma Hizmetleri’ konulu konferans, bir otelde yapıldı.
Konferansa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz mesleğe yabancı değiliz. Bizim zamanımızda rehber öğretmenlerimiz çok azdı. Ben 90’larda çalıştım. 2000’li yıllarda da müfettiş olarak çalışıyordum. Şuna dikkat etmemiz lazım. Temel hedefimiz insan. İyi insan, iyi vatandaş, ailesiyle, kendisi ve çocuklarıyla vatanına, milletine, bayrağına, yurduna sağlıklı bireyler olarak yetiştirmemiz gerekir. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Değişik parametreler insanı farklı yönlerden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde burada bir liseye gittik. Liseleri zaman zaman ziyaret ediyoruz. Toplumda da şöyle bir algı var. Özgürlük, bağımsız düşünme veya sivil itaatsizlik gibi kavramlar içi boş olan kavramlar, dolu olmayan kavramlarla insanın aldatıldığını görüyoruz. Bazen insanlarımızda böyle bir algı problemimiz var. Kibar, naif, iyi olmak gibi, bazen karşıdakinin yerine kendimizi koymamız gibi sorumluluklarımız var. Birde zülfi yare dokununca insanlar bazı şeylerin farkına varıyor” diye konuştu.

Malatya’da çocuklar için psikolojik konferans

Malatya’da çocuklar için psikolojik konferans

Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.