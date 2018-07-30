Malatya'da ev yangını

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan yangında iki ev hasar gördü.

Kaynarca Mahallesi Kebir Sokak'ta Mustafa Şükrü Tümer'e ait iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki ağaç, odun, atık ve yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki eve de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sokaktaki mahalle sakinleri de evlerinden dışarı çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Söndürme çalışmalarına bazı mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle iki evde hasar oluştu.

Ev sahibi Tümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada yangın çıktığını öne sürerek, iki evin zarar gördüğünü söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ise bir vatandaşın, 3-4 evin ortasında atık malzeme ve çöp toplayarak bahçesinde muhafaza ettiğini belirterek, atıklardan çıkan yangının çevredeki evlere sirayet ettiğini dile getirdi.

Acar, yangında iki evin çatısının tamamen yandığını, evlerde zarar oluştuğunu kaydederek, "Yangına 9 itfaiye aracı ve 21 personelle müdahale ettik ve kontrol altına aldık. Bizi sevindiren taraf yangında hiçbir vatandaşımızın burnunun kanaması. Vatandaşlarımızdan çevrelerinde ruhsatsız, evlerin arasında çöp yığınları ve atık malzeme toplayanları zabıtaya, daire başkanlığımıza ihbar etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

