Malatya'da eve giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir eve giren yılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sandıkkaya Mahallesi'nde ailesi ve kardeşleriyle yaşayan 75 yaşındaki Şevki Haznedaroğlu'na ait kerpiç evin depo olarak kullanılan odasına yılan girdi.

Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada yılanı evin odasındaki ahşap dolabın içinde buldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından evden çıkarılan yılan, yerleşim yerlerinden uzakta doğaya salındı.

Ev sahibi Haznedaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek, "İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. İlk başta korktuk, zehirli bir cins yılanmış. Sağ olsun itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yakalayıp doğal hayatına götürdü. Şimdi rahatladık." ifadelerini kullandı.

