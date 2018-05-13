Malatya'da göle giren genç boğuldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla balık tutmak için Ağılyazı Mahallesi'ndeki Karakaya Baraj Gölü'ne giden Murat Güneş (23), yüzmek amacıyla suya girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş'i gören arkadaşları, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Gölde arama çalışması başlatan su altı ekipleri, Güneş'in cansız bedenine ulaştı.
Güneş'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Konya'da dekorasyon firmasında çalıştığı, iznini geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiği öğrenilen Güneş'in, suda çırpınırken arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin, onu çok seviyorum." dediği iddia edildi.
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