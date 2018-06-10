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Malatya'da gölete giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Malatya'da gölete giren genç boğuldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kültür Mahallesi'ndeki Margap Göleti'ne giren İbrahim Dikmen (17), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi, arama çalışması başlattı.

Gölette bir süre arama yapan ekipler, Dikmen'in cansız bedenine ulaştı.

Dikmen'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı boğulma Malatya

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