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Malatya'da gölete giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Malatya'da gölete giren kişi boğuldu

Malatya'da serinlemek amacıyla gölete giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde DSİ'ye ait su dinlendirme göletine giren Mehmet Aksongür'ün (37), kıyıya 30 metre mesafede gözden kaybolduğunu gören arkadaşları polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından arama kurtarma ekibi Aksongür'ü göletten çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen Aksongür kurtarılamadı.

Aksongür'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Malatya Mehmet Aksongür Yeşilyurt

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