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Malatya'da halka 44 bin bayrak dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına destek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara 44 bin Türk bayrağı dağıtıldı.Soykan Meydanı'nda bayrak dağıtımına; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, daire başkanları ve müdürleri katıldı. Başkan Çakır ve beraberindekiler, esnaf ve halka bayrakn hediye etti. Ay-yıldızlı bayrakları alan vatandaşlar, Başkan Çakır'a böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, şöyle dedi:"15 Temmuz'u Malatya'da da yaşadık. Kentte bayrağına, devletine, vatanına sahip çıkma bilinci son derece yüksek. Askerimiz Suriye'ye girdiği andan itibaren vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Bizden ciddi manada bayrak talebi vardı. Bu kapsamda bayrak dağıtma kararı aldık. 44 bin bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıtalım istedik. Şu anda da Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın talimatlarıyla ordumuz Suriye'de. Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları biliyorduk. Onlarca eylem yapıldı, şehit verildi. Terörü yerinde kurutmak amacıyla askerimiz şu an Suriye'de. Onlar için dua edeceğiz ama bu bilincin oluşması için de bayraklarımızla balkonlarımızı. Binalarımızı süsleyeceğiz. Biz önceki geceden itibaren tüm ana caddeleri bayraklarla süsledik. Birlik zamanı biz ne kadar birlik olursak ülkemiz, geleceğimiz, vatanımız adına o kadar daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz etrafında kenetleneceğiz görüşü ne olursa olsun bu dava vatan, bayrak davası. Hep birlikte, güçlü olacağız inşallah."

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