Malatya'da iki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Seyhan Nacar yönetimindeki 44 DP 774 plakalı minibüs, Özalper Mahallesi İstasyon kavşağında Mahmut Emre'nin kullandığı 23 LF 404 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
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