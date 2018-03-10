Malatya'da itfaiyeciler alevlerle 'Afrin' yazdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler ateşle 'Afrin' yazarak ''Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle 'Afrin' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.
Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum