Malatya'da 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi.
Kanlı Ay Tutulması, kentin yüksek kesimlerinde merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 21.30 sıralarında kendini gösterdi. Kentin birçok yerinden meraklı gözlerle 'Kanlı Ay Tutulması'nı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.
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