Malatya'da kar yağışı

Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ilçenin çıkışından itibaren kapatılan Malatya-Kayseri yolu, Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Darende Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri ise devam eden kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Yaklaşık 3 saattir ilçede ve yol üzerinde bekleyen yolcu otobüsleri de karayolunun trafiğe açılması ve lastiklerine zincir takılmasının ardından yollarına devam etti.

(AA)