Malatya'da kar yağışı

Malatya'nın Darende ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri istikameti, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle ilçenin çıkışından itibaren kapatılan Malatya-Kayseri yolu, Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Darende Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri ise devam eden kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
Yaklaşık 3 saattir ilçede ve yol üzerinde bekleyen yolcu otobüsleri de karayolunun trafiğe açılması ve lastiklerine zincir takılmasının ardından yollarına devam etti.
(AA)
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum