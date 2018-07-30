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Malatya'da karakolda polis memurunun bıçaklanarak öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Şehit polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde sivil memur S.Y. tarafından bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Şerif Dağ'ın (45) cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, elim bir olay sonucu değerli bir meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "Kelimelerin kifayetsiz olduğu anlardan birini yaşıyoruz. Yaklaşık 24 yıl başarılı ve özverili bir şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen dua etti. Şehidin eşi Dilek ve kızı Kevser, törende gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Hamit'in ise metanetini koruduğu gözlendi.

Dağ'ın naaşı, daha sonra cenaze nakil aracına konularak, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Törene, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tümgeneral Hançeri Sayat, 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Selim Karsavuranoğlu, İl Jandarma Komutanı Şerafetin Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, askeri ve sivil erkan katıldı.

Malatya'da sabah saatlerinde Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda S.Y, Dağ'ı boynundan bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Dağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından psikolojik sorunları olduğu ve polis merkezinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı öğrenilen S.Y. gözaltına alınmıştı.

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Malatya Malatya Emniyet Müdürlüğü şehit tören

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