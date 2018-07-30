Malatya'da karakolda polis memurunun bıçaklanarak öldürülmesi

Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde sivil memur S.Y. tarafından bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Şerif Dağ'ın (45) cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, elim bir olay sonucu değerli bir meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "Kelimelerin kifayetsiz olduğu anlardan birini yaşıyoruz. Yaklaşık 24 yıl başarılı ve özverili bir şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen dua etti. Şehidin eşi Dilek ve kızı Kevser, törende gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Hamit'in ise metanetini koruduğu gözlendi.