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Malatya'da karakolda polis memurunun bıçaklanarak öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Şehit polis memuru Şerif Dağ'ın cenazesi Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verildi

ELAZIĞ (AA) - Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Şerif Dağ'ın cenazesi Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verildi.

Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde dün sivil memur S.Y. tarafından bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Şerif Dağ'ın (45) Türk bayrağına sarılı naaşı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Maden ilçesinin Kızıltepe Köyü İstasyon Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı.

Bu sırada şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya'da dün sabah saatlerinde Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.Y, Dağ'ı boynundan bıçaklamıştı.

112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, psikolojik sorunları olduğu ve polis merkezinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı öğrenilen S.Y. gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

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Elazığ Malatya şehit polis Şerif Dağ

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