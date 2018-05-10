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Malatya'da kardeş kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde bir kişi kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü, yengesini yaraladı

Malatya'nın Darende ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ayvalı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Osman (33) ve kardeşi Metin Ö. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ö, evde bulunan av tüfeğiyle ağabeyi ve yengesi Ayşe Ö'ye (30) ateş açtı.

Osman Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Ayşe Ö. komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman Ö'nün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Metin Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Darende Kardeş kavgası Malatya Silahlı kavga

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