Malatya'da kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde ailesinin 14 Mart'ta kayıp başvurusu yaptığı ve psikolojik sorunları bulunduğunu belirttikleri 22 yaşındaki Selim Can Kelici'yi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Hacılar Sıragöz Mahallesi'ndeki evinden 14 Mart'ta ayrılan Selim Can Kelici'den, bugüne kadar haber alamayan ailesi, Tohma Çayı'nda yeniden arama yapılması için Kaymakamlıktan yardım istedi.

Bunun üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri, Tohma Kanyonu'ndaki çayda yeniden arama çalışması başlattı.

Ailesinin 14 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Selim Can Kelici'nin giyecekleri Tohma Çayı yakınlarında bulunmuştu. Ekiplerin bu tarihte başlattığı arama çalışmaları, sonuçsuz kalınca 21 Mart'ta sonlandırılmıştı.

