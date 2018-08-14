Malatya'da Kuyuönü HES'in temeli atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Kuyuönü Hidroelektrik Santrali'nin (HES) temeli atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yanında yapılacak Kuyuönü HES'te 2,2 megavatsaat enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentte şu anda katı atık ve güneş enerjisi santralinde 7 megavatsaat enerji üretildiğini belirtti.

Polat, "Temelini attığımız yerde bizim su depomuz var. Şebekeden gelen su herhangi bir yükselti yapmaksızın, türbinlerden geçerek depomuza girmiş olacak. Suyla ilgili hiçbir müdahale ortaya koymaksızın 2,2 megavatsaatlik enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle Malatyamızı enerji üssü haline getirmiş olacağız." dedi.

- "Bu bir kriz değil"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Tüfenkci, ticaret savaşlarının yaptırıma dönüştüğü dünyada, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her projenin değerli olduğunu söyledi.