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Malatya'da kuyuya düşen keçi yavrusunu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Malatya'da kuyuya düşen keçi yavrusunu itfaiye kurtardı

Malatya'da su kuyusuna düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi Karaköy Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mevlit Toksöz'e ait keçi yavrusu, su kuyusuna düştü. Yaklaşık 4 metre derinlikte mahsur kalan hayvanı kurtarmak için uğraşan Toksöz, başarılı olamayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ve merdivenle kuyuya inen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından keçi yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye keçi kurtarma Malatya

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