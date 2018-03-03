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Malatya'da Mehmetçik'e destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Malatya'da Mehmetçik'e destek yürüyüşü

MHP Malatya İl Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından "Milli Birlik, Beraberlik Ruhu ve Mehmetçik'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Grup, Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ne mutlu Türküm diyene, Afrin teröre mezar olacak" sloganları attı.

Yürüyüş, İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Avşar, "Afrin harekatına ve Mehmetçik'e destek zamanıdır. Türkiye üzerinde alçakça hesaplar yapanlar can düşmanlarımızdır. Türkiye İslam'ın son kalesidir, bu kaleyi yıkmak istiyorlar. İslam birliğine zarar vermek istiyorlar. Bu coğrafyada bir terör devleti kurmak istiyorlar. Emperyalistlerin maşası olan ve onların verdiği silahlarla bölge halkına zulmeden terör örgütlerine karşı bu harekatı yapıyoruz. " diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Malatya MHP

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