HABER

Malatya’da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Malatya’da ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.Malatya Müftülüğü Aile Dini Rehberlik bürosunda gerçekleşen nikah merasiminde gümrük memuru Mesut Doğan (30) ile Melike Altındaş (20) dünya evine girdi.

Malatya’da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Malatya’da ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı.
Malatya Müftülüğü Aile Dini Rehberlik bürosunda gerçekleşen nikah merasiminde gümrük memuru Mesut Doğan (30) ile Melike Altındaş (20) dünya evine girdi. Nikahı İl Müftüsü Ümit Çimen kıydı.
Malatya’da müftünün ilk kez kıydığı nikahta Müftü Çimen, çiftlere mutluluklar diledi. Nikahın ardından Müftü Çimen evlilik cüzdanını geline verdi. Nikahın kıyılmasının ardından çiftlere nasihatler veren Müftü Çimen, "Birbirinizi incitecek söz ve davranışlardan kaçınınız, bizim inancımızda evlilik, aile çok önemli. Bundan sonraki hayatınızda artık iki defa düşüneceksiniz, evlilik aile kurmak yeni bir hayattır. Bundan sonra birbirinize takdir edeci sözler söyleyin, birbirinize duymak istediğiniz sözleri söyleyin. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu siz de kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" diye konuştu.

Malatya’da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

Malatya’da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

Malatya’da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji o günü işaret etti

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Ve İsrail sonunda itiraf etti: 'Suriye’yi biz vurmuştuk!'

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.