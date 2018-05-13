Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Güllüoğlu'nun kullandığı 44 AN 314 plakalı otomobil, Malatya-Darende karayolu Gümüşlüdere bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Muhammet Emin Akçay, Ahmet Duran İnce ve Muttalip Tandoğan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güllüoğlu'nun cenazesi otopsi için Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum