Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Kılıç (58) idaresindeki 44 BS 432 plakalı otomobil, Malatya-Hekimhan karayolunun 24'üncü kilometresi Kızılyarma mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Uçurumun derinliği nedeniyle fark edilmeyen kaza, ailenin yakınlarının otomobildekilerden uzun süre haber alamaması sonucu jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, güzergahı kontrol ederek otomobildekilerin cep telefonu sinyallerini takip etti. Sinyallerin Kızılyarma mevkisinden gelmesi üzerine aramalar bu bölgeye kaydırıldı.

Aramalar sonucu otomobilin yaklaşık 70 metrelik uçurumdan dereye uçtuğu belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, otomobilden sürücü Mehmet Kılıç'ın cesedini çıkardı. Ağır yaralanan oğlu Oğuzhan Kılıç (19) ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırladığı belirlenen Özlem Kılıç'ın (23) cesedi ise bölgeye yakın bir alanda bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından baba ve kızının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden fen bilgisi öğretmeni Özlem Kılıç'ın, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir okula tayininin çıktığı, genç öğretmenin babası ve kardeşiyle ilçeye ev bakmaya giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi.

