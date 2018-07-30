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Malatya'da polis memuru karakolda bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru, tartıştığı sivil memur tarafından bıçakla ağır yaralandı

Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanan polis memuru ağır yaralandı.

İddiaya göre, Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, Dağ'ı boynundan bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan polis memuru Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

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asayiş Malatya polis yaralama

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