Malatya'da polis memurunun karakolda bıçaklanarak yaşamını yitirmesi

Malatya'da karakolda tartıştığı polis memurunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan sivil memur tutuklandı.

Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışmada polis memuru Şerif Dağ'ı (45) bıçaklayarak şehit eden S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Malatya'da sabah saatlerinde Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Y, Dağ'ı boynundan bıçaklamış, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dağ, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından psikolojik sorunları olduğu ve polis merkezinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı öğrenilen S.Y. gözaltına alınmıştı.



