Malatya'da polise ateş açıldı: 1 yaralı

Malatya'da eczaneden reçetesiz ilaç almak istediği iddia edilen kişilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu bir polis hafif yaralandı.
İddiaya göre, A.B. (19), H. A. (19) ve B. E. Y. (18), Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki bir eczaneden reçetesiz ilaç almak istedi.
Eczacının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri uyarıp uzaklaştırdı.
Yaklaşık 2 saat sonra eczaneye tekrar gelen üç genç, taşkınlık çıkardı.
Eczacının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kaçan şüphelilerden A.B'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu polis memuru Hasan Karakulak hafif yaralandı.
Polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler, gözaltına alındı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakulak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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