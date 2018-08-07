Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da, polisin "dur" ihtarına uymayıp ciple kaçmaya çalışırken polis aracına çarpan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda bir aracı durdurmak istedi.
Polis ekibi, "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan aracı takibe aldı.
Çok sayıda ekibin katıldığı takip sonucu cipin sürücüsü, polis otosuna çarptıktan sonra yine kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerince Karakavak Mahallesi Şarkı Sokak'ta durdurulan cipteki B.G. ve G.D. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, bıçak ve 2 maske ele geçirildi.
Ekipler, zanlıların kaçarken boş bir araziye attıkları pompalı tüfeğe de el koydu.
Zanlıların kaçarken çarptığı polis aracının plakasının da cipin sağ kapısına sıkıştığı görüldü.
"Yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu belirlenen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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