Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Radyo ve Gramofon Müzesi"ni oluşturmak amacıyla 600'e yakın radyo ve gramofon satın aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaptığı kültürel ve sanatsal çalışmalarla kenti Türkiye'nin gündemine taşıyan Belediye, kurma çalışmalarını sürdürdüğü "Radyo ve Gramofon Müzesi" ile geçmişten günümüze nostalji müzesi oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kısa bir süre içinde açılması planlanan müze ile Fotoğraf Müzesi'nden sonra önemli bir müzeyi daha kuracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin birçok ilindeki antika ve koleksiyonculardan alınarak kente getirilen radyo ve gramofonları inceleyen Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci bir müzeyi daha Malatya'ya kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan koleksiyonculardan, antikacılardan gerekli çalışmalar yapılarak 600'e yakın radyo ve gramofon alımı gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük 'Radyo ve Gramofon Müzesi'ni oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Müzemize kazandırdığımız çok eski marka ve model radyoyu burada görmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.