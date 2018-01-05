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Malatya'da "Radyo ve Gramofon Müzesi" açılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Müzede 600'e yakın radyo ve gramofon sergilenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Radyo ve Gramofon Müzesi"ni oluşturmak amacıyla 600'e yakın radyo ve gramofon satın aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaptığı kültürel ve sanatsal çalışmalarla kenti Türkiye'nin gündemine taşıyan Belediye, kurma çalışmalarını sürdürdüğü "Radyo ve Gramofon Müzesi" ile geçmişten günümüze nostalji müzesi oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kısa bir süre içinde açılması planlanan müze ile Fotoğraf Müzesi'nden sonra önemli bir müzeyi daha kuracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin birçok ilindeki antika ve koleksiyonculardan alınarak kente getirilen radyo ve gramofonları inceleyen Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci bir müzeyi daha Malatya'ya kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan koleksiyonculardan, antikacılardan gerekli çalışmalar yapılarak 600'e yakın radyo ve gramofon alımı gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük 'Radyo ve Gramofon Müzesi'ni oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Müzemize kazandırdığımız çok eski marka ve model radyoyu burada görmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Müze için titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve müzeye kazandırılan radyo ve gramofonların envanterinin çıkarıldığını aktaran Ahmet Çakır, şöyle devam etti:

"Müzemizi önümüzdeki aylardahizmete açmayı düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki ilk radyo anonslarını, radyo tiyatrolarını, ajans haberlerini, unutulmaz radyo programlarını ve tiyatrolarını müzemizde dinlerken tarihe yolculuk yapacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tarzda Türkiye'nin en büyük müzesini Malatya'ya kazandırmış olacağız. Bu çalışmalar kentin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor."

Çakır, belediye olarak sosyal ve kültürel hizmetlere önem verdiklerine değinerek, kültürel çalışmaların kente değer katacağını aktardı.

(AA)

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