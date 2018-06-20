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Malatya'da sahipsiz ata belediyeden yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Sokakta başıboş dolaşan ve gözünde kitle olduğu tespit edilen at, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi ettirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokakta başıboş dolaşan ata sahip çıkarak gözündeki rahatsızlığını tedavi ettirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi'ne, sokaklarda başıboş gezen ve hasta olduğu gözlenen bir atın olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahipsiz atı, Yeniköy bölgesinde 128 dönüm alan üzerine kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getirdi.

Yapılan muayenede oldukça bitkin ve hasta olduğu belirlenen atın sağ gözünde bir kitle tespit edildi. Tedavi altına alınan ata, beslenme programı uygulanarak ilaç tedavisine başlandı.

İlaç tedavisiyle operasyona uygun duruma gelen kitle, cerrahi müdahale ile alındı. Ameliyatın ardından bakımına devam edilen at, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Cerrahi Müdahale Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz At

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