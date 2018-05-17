Malatya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Malatya Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programı İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen, tüm şehitler için dua etti.
Vali Ali Kaban, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazanın bereketiyle geldiğini söyledi.
Etkinlikte yer alanlara teşekkür eden Vali Kaban, "Hayatımızda muhtelif zamanlar, mekanlar önem taşıyor. İşte bizim için burası, bugün sizlerle birlikte olmamız büyük önem taşıyor. İnşallah güzelliklerle bu ramazanı bitirip bayrama ulaşırız. Daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından programa katılan Vali Kaban, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
İftar programına 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz da katıldı.
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