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Malatya'da sel tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi.

İlçeye bağlı Ayvalı ve Ağılyazı Mahallelerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel suları bölgenin önemli geçim kaynaklarından kayısı başta olmak üzere buğday ve nohut ekili arazileri olumsuz etkiledi.

Ağılyazı Muhtarı Mehmet Salbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran ve 20 dakika süren şiddetli yağmurun buğday, nohut ve arpa tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

Bazı ev ve ağılları su bastığını dile getiren Salbaş, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağış nedeniyle mahallemizde 3 aile selden etkilendi, ev ve ağılları su bastı. Yollarımız selden sonra kullanılamaz hale geldi. Yollarımız büyükşehir belediyemiz tarafından hemen açıldı, devletimiz var olsun. Bizler burada çiftçilik yapıyoruz, en büyük gelirimizi buğday, nohut, arpa, yonca ve kayısıdan kazanıyoruz. Tepelerden gelen sel, tarım arazilerimizi dümdüz ederek mil ile doldurdu. Ürünlerimiz zarar gördü. Bazı çiftçilerin kayısı bahçeleri selden sonra içlerine girilemez hale geldi. Hasar tespiti için yetkililere haber verdik. İnşallah devletimizin desteği ile bu afeti atlatırız."

Mahalle sakinlerinden Hacı Hasan Kır da tarım ürünlerinde hasar meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

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Darende Malatya sel tarım arazileri selden etkilendi

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