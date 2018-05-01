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Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

ALTGEÇİTLER KAPANDI, DOLU KAMYONLARLA TAŞINDI Malatya'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Milli Egemenlik ile Şehit Üsteğmen Selim Keskin Kılıç alt geçidi kapandı.

Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)

ALTGEÇİTLER KAPANDI, DOLU KAMYONLARLA TAŞINDI
Malatya'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Milli Egemenlik ile Şehit Üsteğmen Selim Keskin Kılıç alt geçidi kapandı. Göle dönen ve trafik akışının durduğu alt geçitlerde itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle alt geçitlerde biriken doluyu kamyonlara yükleyerek temizleni. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle kentte çok sayıda da hasarlı kaza meydana eldi. Trafik polisleri de yollardaki sürücülere hız yapmamaları konusunda uyardı.
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Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)

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