Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (2)

ALTGEÇİTLER KAPANDI, DOLU KAMYONLARLA TAŞINDI
Malatya'da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle Milli Egemenlik ile Şehit Üsteğmen Selim Keskin Kılıç alt geçidi kapandı. Göle dönen ve trafik akışının durduğu alt geçitlerde itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle alt geçitlerde biriken doluyu kamyonlara yükleyerek temizleni. Dolu ve sağanak yağış nedeniyle kentte çok sayıda da hasarlı kaza meydana eldi. Trafik polisleri de yollardaki sürücülere hız yapmamaları konusunda uyardı.
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!