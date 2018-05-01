HABER

Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlara da zarar verdi.
Günlerdir yağmurun yağışı Malatya'da, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı.
PLATFORMUN ÇATISI ÇÖKTÜ
1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yaşandığı alanda da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle etkinliğe katılanlar kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı. Bu sırada konuşmaların yapıldığı platformun çatısı da biriken dolu ve su birikintisi nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle alanda kısa süreli panik yaşandı.
DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI
Etkili olan yağmurun, ardından şiddetli yağan dolu kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediMalatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediMalatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediMalatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

İlginizi Çekebilir

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.