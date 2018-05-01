HABER

Malatya'da şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlara da zarar verdi.

Günlerdir yağmurun yağışı Malatya'da, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

PLATFORMUN ÇATISI ÇÖKTÜ

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yaşandığı alanda da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle etkinliğe katılanlar kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı. Bu sırada konuşmaların yapıldığı platformun çatısı da biriken dolu ve su birikintisi nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle alanda kısa süreli panik yaşandı.

DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI

Etkili olan yağmurun, ardından şiddetli yağan dolu kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Diğer Haberler
İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.