Malatya'da şiddetli yağmur ve dolu

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, kırsaldaki mahallelerde ise hasara neden oldu. İlçenin 20 kilometre uzağında bulunan Akçatoprak Mahallesi’nde evler ve tarım arazilerinde taşkınlar yaşanırken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların saman ve yem depolarını su bastı.

Mahalle sakinlerinden Ali ve Ayşe Yılmaz (70) çifti, yağış nedeniyle evlerinden çıkamadı. Yaşlı çift Darende Belediyesine ait kepçe yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak kontrol amaçlı ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapalı olan Darende-Kayseri karayolu, 8. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Darende Belediyesi ekiplerince temizlenerek trafiğe açıldı.

Mahalle Muhtarı Mahmut Berçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afet yaşadıklarını kaydederek, ilk dakikadan itibaren kendilerine her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Dağlardan gelen taşkının karayollarına ait menfeze sığmayınca mahalleyi bastığını anlatan Berçin, şunları kaydetti: