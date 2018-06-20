HABER

Malatya'da şiddetli yağmur ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde 3 saat süren yağış hayatı olumsuz etkiledi, kayısı bahçeleri zarar gördü - Yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan Ali ve Ayşe Yılmaz çifti kepçe yardımıyla çıkarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, kırsaldaki mahallelerde ise hasara neden oldu. İlçenin 20 kilometre uzağında bulunan Akçatoprak Mahallesi’nde evler ve tarım arazilerinde taşkınlar yaşanırken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların saman ve yem depolarını su bastı.

Mahalle sakinlerinden Ali ve Ayşe Yılmaz (70) çifti, yağış nedeniyle evlerinden çıkamadı. Yaşlı çift Darende Belediyesine ait kepçe yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak kontrol amaçlı ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapalı olan Darende-Kayseri karayolu, 8. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Darende Belediyesi ekiplerince temizlenerek trafiğe açıldı.

Mahalle Muhtarı Mahmut Berçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afet yaşadıklarını kaydederek, ilk dakikadan itibaren kendilerine her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Dağlardan gelen taşkının karayollarına ait menfeze sığmayınca mahalleyi bastığını anlatan Berçin, şunları kaydetti:

"3 saat süren sağanak yağış sonrasında mahallemiz sel altında kaldı. Belediye ekipleri yollarımızı temizleyip tekrar trafiğe açtı ve selin verdiği zarar ortaya çıktı. 7 kilometrelik tarım arazilerinin sulandığı kanal mil ve toprak ile doldu. Yonca ve sebze üretiminin yapıldığı birçok tarım arazisi selden etkilendi. Kanalın yıkıldığı ve patladığı yerlerdeki kayısı bahçeleri mille doldu. Kanal seviyesindeki evlerin alt katları sel suyu ile dolunca onları komşulara yerleştirdik. Biz devletimizden bölgeyi afet bölgesi ilan edip destek bekliyoruz."

Hayvancılık yapan Halis Kurnaz da 20 tona yakın saman ve yemin istiflendiği okul bahçesinde sele kapıldığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Öte yandan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, tarım arazileriyle kayısı bahçelerinde dolu nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Alanya'da sahile inek ölüsü vurduAlanya'da sahile inek ölüsü vurdu
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyorBozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afet Darende sel

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

İlginizi Çekebilir

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Gaziantep'te aile katliamı!

Gaziantep'te aile katliamı!

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.