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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde O.G. ile B.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında O.G, tabancayla B.E'ye ateş etti.

Yaralanan B.E. kendi imkanlarıyla Battalgazi Semt Polikliniğine gitti. B.E, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan O.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş kavga Malatya

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