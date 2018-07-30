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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:21 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Kuyuönü Mahallesi'nde M.S.K. ile Y.E.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, M.S.K. ile Y.E.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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2 yaralı Malatya Silahlı kavga

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