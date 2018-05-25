Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hidayet Mahallesi'nde Yunus ve Ahmet Bayraktar kardeşler ile Mehmet Yıldırım arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Bayraktar kardeşler ile Yıldırım yanlarında bulunan tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.
Yaralanan Bayraktar kardeşler ile Yıldırım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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