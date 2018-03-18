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Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 00:28 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Y, Şahin Y, Tayfun Y. ve Tolga C. silahla yaralandı.

Gökhan Y, Şahin Y. ve Tayfun Y. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, Tolga C. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş kavga Malatya

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