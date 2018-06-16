Malatya'da şimşekli gece

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Gökyüzünü şimşekler aydınlattı.

Malatya'da sabaha karşı etkili olan sağanak sırasında Beydağları üzerinde çakan şimşekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Yağmur bulutlarıyla örtünen gökyüzü, şimşeklerin çakmasıyla anlık olarak aydınlandı.

FOTOĞRAFLI



