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Malatya'da şimşekli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

MALATYA'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Malatya'da şimşekli gece

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Gökyüzünü şimşekler aydınlattı.
Malatya'da sabaha karşı etkili olan sağanak sırasında Beydağları üzerinde çakan şimşekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Yağmur bulutlarıyla örtünen gökyüzü, şimşeklerin çakmasıyla anlık olarak aydınlandı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da şimşekli geceMalatya'da şimşekli geceMalatya'da şimşekli geceMalatya'da şimşekli gece

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