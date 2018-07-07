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Malatya'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde oynarken sulama kanalına düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde oynarken sulama kanalına düştüğü öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, İbrahimpaşa Mahallesi'nde Ensar İsmail Çınar (2) ile Öykü Karagül (2), sulama kanalı yakınlarındaki evlerinin önünde oynamaya başladı.

Oyun sırasında kanala düşen çocuklardan Çınar, çevredekiler tarafından yaralanmadan sudan çıkartıldı, Öykü Karagül ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Karagül'ün cesedini 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Küçük kızın cenazesi, Darende Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya sulama kanalı

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