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Malatya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü dolayısıyla kentin muhtelif yerlerine "PKK, YPG, Apocu Gençlik, Afrin" gibi yazılar yazdığı belirlenen H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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