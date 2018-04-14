Malatya'da terör operasyonu

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak hareket eden Ş.A. gözaltına alındı. Zanlının adresinde ve iş yerinde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konuldu.