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Malatya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak hareket eden Ş.A. gözaltına alındı. Zanlının adresinde ve iş yerinde yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konuldu.

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DEAŞ gözaltı Malatya operasyon

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