Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Malatya'dan Elazığ istikametine giden Veysel Murat idaresindeki 44 DY 845 plakalı otomobil, İnönü Üniversitesi kavşağında Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil ve Nusret Sert idaresindeki 44 DB 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Damra Burak Karakuş ve Arda Aydemir yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Damra Burak Karakuş (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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