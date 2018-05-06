Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nuh Tufan Kandı (62) idaresindeki 44 AD 656 plakalı pikap, D-875 karayolu Özal Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde yoldan çıkarak kayısı bahçesine devrildi.

Ağaçlara çarparak durabilen aracı sabah fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, pikapta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kandı'nın veteriner hekim olduğu ve ailesinin geceden bu yana kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

