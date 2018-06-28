Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
İlçenin Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkisinde Eyüp Özdemir yönetimindeki 44 EY 204 plakalı otomobil ile Halil Abak'ın kullandığı 45 VE 626 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Abak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından mahalle sakinleri, sürücülerin aşırı hız yaparak mahalleden geçtiklerini savunarak caydırıcı önlemler alınmasını istedi.
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