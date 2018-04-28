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Malatya'da trafik kazası: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 13 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yusuf Ayaz (36) idaresindeki 44 J 0040 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Sivas karayolunun Topsöğüt mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 12 kişi hafif yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılar, ayakta tedavi edildi.

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Malatya trafik kazası

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