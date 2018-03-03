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Malatya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 01:55 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 44 DG 767 ve 44 ER 802 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Hatice Çolak ve Halit Güler hayatını kaybetti. Kaya ve Mustafa Çolak ile Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Kaya ve Mustafa Çolak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatice Çolak ve Halit Güler'in cesetleri ise Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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Malatya otomobil trafik kazası yazıhan

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